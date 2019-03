Honsell propone l'adeguamento dello stipendio per i sindaci dei piccoli comuni

UDINE - «Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento proposto da me a nome di Open Sinistra Fvg e fatto proprio dagli altri gruppi volto ad adeguare le indennità di carica e di presenza degli amministratori locali, in particolare dei piccoli comuni, il cui importo è fermo ormai da molti anni". A dirlo è il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) a margine dell'approvazione in aula del ddl n. 40 'Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018'.

"Si tratta di un piccolo segno di attenzione nei confronti dei cittadini e delle cittadine che amministrano i comuni della nostra regione - prosegue Honsell - prendendo decisioni e assumendosi responsabilità anche molto gravose, facendosi talvolta carico delle contraddittorietà e delle lunghezze dei processi decisionali della pubblica amministrazione".

"Rimaniamo convinti - conclude Honsell - che la via migliore sarebbe stata quella di una riforma organica del sistema delle autonomie locali e crediamo che la strategia dello spezzatino legislativo adottata dalla giunta sia sbagliata e incongruente. Ma ogni occasione può essere utile per portare proposte volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e riconoscere l'impegno di chi vi opera".