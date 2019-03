Accusa un malore mentre è al lavoro: grave 55enne di Udine

UDINE - Si sente male mentre è al lavoro in un cantiere di Roccamurata di Borgotaro, nel Parmense. L’uomo, 55enne residente a Udine, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma.

Il 55enne è stato colpito da un malore mentre lavorava alla costruzione di una nuova linea elettrica in un punto particolarmente impervio. Non a caso, per il suo recupero, è stato necessario far intervenire l’elicottero del 118 con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino Emilia-Romagna.

A dare l’allarme è stato il collega dell’uomo, che ha visto il 55enne friulano accasciarsi e scivolare per alcuni metri.