Arriva la primavera, torna l'appuntamento con 'Castelli aperti fvg'

UDINE - Con l’arrivo della primavera, torna l’appuntamento con 'Castelli Aperti Fvg', l’occasione per immergersi in un viaggio a ritroso nel tempo, visitando le dimore che hanno segnato la storia della regione e la sua cultura transfrontaliera: sono diciannove i manieri che apriranno al pubblico nel week end del 6 e 7 aprile con due importanti novità.

Le novità

Il viaggio tra i castelli includerà infatti anche i due castelli di Strassoldo, lo splendido borgo medievale perfettamente conservato a Cervignano del Friuli: il castello di sopra e il castello di sotto saranno visitabili per la prima volta nelle aree che non sono normalmente aperte al pubbliche durante la mostra-mercato 'Fiori, acque e castelli' (previsto il 13 e 14 aprile).

Quali i castelli visitabili?

Per la primavera 2019 le dimore visitabili saranno diciannove, situate in tutte le province della regione: in provincia di Trieste il castello di Muggia; in provincia di Gorizia il castello di San Floriano del Collio, il castello di Spessa di Capriva e palazzo Lantieri; in provincia di Pordenone: palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini), palazzo D’Attimis Maniago e il castello di Cordovado; nella provincia di Udine saranno il castello di Susans (Majano), palazzo Romano (Case di Manzano), il castello di Villalta (Villalta di Fagagna), rocca Bernarda (Ipplis di Premariacco), il castello di San Pietro (Ragogna), il castello di Arcano (Rive D’Arcano), il castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), casaforte la Brunelde (Fagagna) e il castello di Ahrensperg (San Pietro Al Natisone). Le visite partono all’inizio di ogni ora; le residenze saranno aperte in entrambe le giornate, fatta eccezione per il castello di Spessa, Rocca Bernarda, palazzo Romano e il palazzo d’Attimis Maniago che accoglieranno i visitatori solamente nella giornata di domenica.

Quanto costa l'ingresso?

L’ingresso ad ogni singolo castello è di 7 euro (3,5 euro per i bambini dai 7 ai 12 anni). La prenotazione non è necessaria. Per maggiori informazioni è consigliabile visitare il sito del consorzio www.consorziocastelli.it, con orari e aperture aggiornati, oltre al programma completo della nuova edizione, oppure la pagina facebook.