Dal 18 marzo riprenderanno gli esami per patenti moto

UDINE - Da lunedì 18 marzo riprenderanno in via sperimentale, nelle sedi territoriali di Gorizia, Udine e Pordenone, gli esami per il conseguimento della patente di guida riservata alle moto. Lo si apprende da una nota diffusa dalla direzione di servizio della motorizzazione civile regionale. Le prove erano state sospese a dicembre dello scorso anno, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina ministeriale riguardante l'esecuzione degli esami per le patenti di categoria A1, A2 e A.

Per consentire questo slittamento, in attesa della sistemazione delle piste dove sostenere la prova pratica come previsto dalla nuova normativa, era stata prolungata la scadenza del foglio rosa. Ora che sono state completate le sedi di esami, questi ultimi potranno essere nuovamente sostenuti a Gorizia, Udine e Pordenone. Quanto a Trieste, sono in via di definizione gli ulteriori interventi necessari a mettere in sicurezza l'area del Broletto, già individuata quale sito idoneo all'effettuazione delle prove moto.