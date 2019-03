Basiliano: venerdì 30 agosto i Playa Desnuda al festival Blessound

BASILIANO - A dieci anni di distanza dalla sua pubblicazione, i Playa Desnuda festeggiano l’uscita del loro disco d’esordio, annunciando un concerto-evento che sarà ospitato a Blessano di Basiliano il 30 agosto dal festival Blessound, che nelle ultime edizioni ha portato migliaia di persone sotto il suo tendone per i concerti di artisti come Cosmo, Canova e Zion Train: uno spettacolo unico, con la formazione dell’epoca - con qualche 'special guest' che verrà svelato all’ultimo momento - e l’esecuzione per intero dell’album che all’epoca portò i nostri alla ribalta nazionale.

La storia

I 'Playa' sono attivi dal 2005, e finalmente messi su disco (2009) il risultato fu sorprendente. Tanto che se ne accorsero, tra gli altri, anche due programmi di culto della radiofonia italiana: la cover di 'Amore Disperato' di Nada finì nella programmazione di 'Caterpillar' su Radio2, mentre quella di 'Vertigo' degli U2 fu messa più volte in scaletta da Nikki a 'Tropical Pizza' su Radio Deejay.Da allora i Playa Desnuda hanno fatto parecchia strada, tanto che dopo alcune comparsate al Rototom Sunsplash, inclusa la partecipazione sul Lion Stage del 2015, i friulani sono diventati resident band del più grande festival reggae europeo, consacrando così la loro carriera.Da quel 2009, inoltre, hanno prodotto altri due dischi ('Burning Love' e '10') confrontandosi con la scrittura di musica originale, ma è innegabile che 'Ready, Steady, Pops!' sia rimasto nel cuore di tutti i fan della prima ora.

Il disco

Per l’occasione, è prevista anche la ristampa del disco in edizione speciale.Al tempo dell’uscita del disco, ci fu un eccezionale riscontro nei confronti di 'Ready, Steady, Pops!', un disco che voleva essere poco più di un demo ma che incontrò il gusto di tutti: sedici brani per oltre un'ora di musica, realizzata con la collaborazione di molti amici musicisti tra i quali spicca sicuramente Christian 'Noochie' Rigano, tastierista di Jovanotti, Tiziano Ferro ed Elisa, oltre che session-man per molti altri big della canzone italiana. In 'Ready, Steady, Pops!' musicisti friulani si sono confrontati indistintamente con mostri sacri come i Talking Heads, gruppi rock come i Soungarden, fenomeni del pop anni ottanta come Tears For Fears, Bronski Beat e Duran Duran, fino agli italiani Celentano, Nada, Battiato e altri.