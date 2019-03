In città dal 2 al 9 di marzo arriva la 'Udine Design Week'

UDINE - E’ tutto pronto, per la 'Udine Design Week', un evento che, dopo solo due anni dalla prima edizione è diventato un appuntamento da non perdere. Ideato da Mudefri (il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia) è stato concepito con l’obiettivo di aprire l’affascinante mondo del design al maggior numero di persone possibile.

Un museo sempre aperto

E' una mostra diffusa in tutta la città che da sabato 2 a sabato 9 marzo trasformerà la città in un museo di design sempre aperto. Oltre settanta i negozi che diventeranno luoghi di cultura. In ognuno un evento, un incontro, una mostra o un oggetto: le 'vetrine' sono le teche di un museo fruibile a tutte le ore, marcano un percorso lungo il quale il 'viaggiatore' è guidato da didascalie ragionate, proprio come in una mostra. Ci sarà anche un piccolo omaggio ad Alessandro Mendini, il maestro del design recentemente scomparso, e un concorso (il 'Window shopping contest'), a cui parteciperanno dieci giovani designer con i loro progetti che saranno visibili nelle centralissime vetrine dell’Hotel Astoria. A una giuria di esperti il compito, decisamente arduo, di scegliere i migliori.

Le iniziative

Conoscere passeggiando fra negozi, è questo il tema centrale dell'iniziativa, sarà possibile infatti ammirare mostre, incontri e pezzi di famosi designer semplicemente camminando per la città. Le opere disseminate fra le strade del centro consentiranno di 'riflettere' sui tanti aspetti di un’arte, quella del design appunto, che è riuscita a instaurare un proficuo rapporto non soltanto con l’industria, ma anche con l’artigianato. Questo rapporto si rifletterà anche tra i libri, con incontri organizzati nelle librerie. A proposito di artigianato, una piccola rassegna del saper fare si snoderà temporalmente per tutta la settimana, affiancata da un evento nel Faberlab attivato da Confartigianato. Una riflessione speciale sarà dedicata al Bauhaus, nel centenario dalla sua fondazione, che ricorre proprio nel 2019, con alcuni studenti del Malignani che hanno riallestito lo spettacolo ideato da Wassily Kandinsky nel 1928. In occasione dell’8 marzo si parlerà anche delle donne del Bauhaus. Poteva mancare la musica? No, naturalmente e quindi, in programma, ci saranno anche una serie di iniziative musicali. Il filo conduttore della settimana, che collega tutti gli eventi, è quello delle 'riflessioni'.

Dove trovare tutte le informazioni?

Tutto il programma di 'Udine Design Week' è consultabile sul sito www.mudefri.it, con aggiornamenti quotidiani, sui social @mudefri #udinedesignweek.