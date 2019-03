Scontro tra due auto a Cividale: 3 donne finiscono in ospedale

CIVIDALE DEL FRIULI - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale sono intervenuti poco dopo le 13 di sabato 2 marzo per un incidente stradale verificatosi in prossimità dell'incrocio tra via Strada di Spessa e via Cormons a Cividale del Friuli.

Sono rimaste coinvolte due autovetture: una Mercedes e una Ford Focus. A bordo della Focus si trovavano una signora con la figlia mentre sulla Mercedes c'era una famiglia formata da papà, mamma e da una bambina. A scopo precauzionale sono state ricoverate per accertamenti le occupanti della Focus e la mamma che viaggiava sulla Mercedes, accompagnate in ospedale a bordo di due ambulanze.

Per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri di Cividale.