TARVISIO – Scontro sugli sci sulla pista del Lussari, con un 54enne che è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine, in uno stato di coma farmacologico. A restare coinvolti nell’incidente sono stati due amici, entrambi di Spilimbergo, che avevano deciso di raggiungere Tarvisio per l’apertura serale della Di Prampero, venerdì sera.

L’allarme è scatto attorno alle 21.30, con i primi a intervenire che sono stati i poliziotti in servizio sulla pista. Il 54enne giaceva sulla pista privo di conoscenza. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, con i sanitari che dopo aver stabilizzato il ferito sul posto, l’hanno trasportato in ospedale.

Nessuna conseguenza per l’altro sciatore coinvolto, che non ha riportato conseguenze nello scontro.