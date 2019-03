UDINE – Chiuso per 8 giorni il bar Osho di viale Europa Unita. Il provvedimento è stato deciso dal questore Claudio Cracovia, che ha sospeso la licenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al locale di Borgo Stazione.

Com’è stato accertato dal personale della Questura, il bar Osho, in più occasioni, ha continuato a servire da bere anche dopo le 23, contravvenendo all’ordinanza del sindaco di Udine emessa nello scorso ottobre che non consentiva, il Borgo Stazuone, di servire alcolici dopo le 23 dalla domenica al giovedì, e dopo le 24 il venerdì e il sabato.

Non è la prima volta che questo locale finisce nel mirino della Questura: lo scorso mese di settembre gli agenti appurarono che il bar era luogo di incontro di pregiudicati. Non solo, Osho si era attirato le ire dei residenti a causa degli schiamazzi e della musica ad alto volume negli orari non consentiti. Il locale resterà chiuso fino a lunedì prossimo.