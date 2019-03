Udine e il cibo: tre eventi di richiamo tra aprile e maggio

UDINE - Sarà una primavera ' a tutto cibo' per Udine, con tre manifestazioni nell'arco di un mese destinate ad attirare in città e nelle immediate vicinanze migliaia di persone.

Si parte al parco del Cormor

Si comincia tra il 12 e il 14 aprile con il 'Finger Food Festival', il più importante evento italiano di valorizzazione di eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali in programma al parco del Cormor. Per tre giorni si potranno quindi gustare prelibate specialità regionali, il meglio delle birre artigianali e ascoltare ottime selezioni musicali a cura di Estragon Club.

Spazio alle specialità austriache in Giardin Grande

Una decina di giorni dopo ci si sposterà in piazza Primo Maggio per 'Stiria Food Festival', tra il 27 aprile e il primo maggio. Giardin Grande si trasformerà nella 'casa' di birra, wurstel e pietanze austriache dando un'anticipazione di ciò che accadrà a settembre con Friuli Doc, quando proprio la Stiria tornerà protagonista per le vie del centro.

Si chiude con il cibo da strada

A chiudere questo trittico, tra il 17 e il 19 maggio, sarà lo 'StreeatFood Truck Festival'. La manifestazione promossa dalla friulana Zenit srl porterà in piazza il meglio del cibo da strada con una serie di eventi collaterali tra cui showcooking e musica.