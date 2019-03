Scontro tra due auto a San Giovanni al Natisone: ferita una donna

SAN GIOVANNI AL NATISONE - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli sono intervenuti alle 6.45 di lunedì 4 marzo a seguito di un incidente stradale verificatosi nel comune di San Giovanni al Natisone, all'incrocio tra la strada regionale 56 e la via Giassico.

Una mancata precedenza all'origine del sinistro

Secondo una prima ricostruzione, un'autovettura Peugeot proveniente dalla direzione Gorizia e diretta verso Udine, condotta da un uomo, non avrebbe rispettato la precedenza andandosi a scontrare con una Toyota Yaris che arrivava da via Giassico. La conducente di quest'ultima vettura, rimasta incastrata, è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco e trasportata all'ospedale di Udine dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza.

Rilievi della Polizia stradale

Dei rilievi si è occupata la Polizia stradale, con i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Non sono mancati i disagi per la circolazione.