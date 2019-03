Sorpassa un'auto impennando: alla guida senza patente e senza assicurazione

UDINE - Proseguono i controlli straordinari da parte della Polizia stradale di Udine. Nella settimana che va da 25 febbraio al 3 marzo, gli agenti in divisa e in borghese hanno controllato 923 veicoli, con 209 persone che sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro o precursore. 518 sono state le infrazioni elevate con 132 punti decurtati. Le patenti di guida ritirate sono state 8, le carte di circolazione 2.

E' stato fermato un automobilista che trasportava sul sedile posteriore la consorte con i 3 figli, rispettivamente di quattro, otto e dieci anni, tutti senza cintura di sicurezza. 28 le infrazioni rilevate nel complesso durante i vari pattugliamenti.

Una pattuglia sulla strada regionale 251 ha fermato un giovane centauro che alla guida della propria moto, sorpassava l’autovettura che lo precedeva e, in fase di rientro sulla propria corsia, impennava con la ruota anteriore. Non solo, durante il controllo è emerso che la moto era priva di assicurazione e il ragazzo privo della patente per quel tipo di veicolo: è stato quindi sanzionato per un importo pari a 2.148 euro con il ritiro di tutti i punti della patente.