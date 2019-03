Auto contromano in via Pozzuolo: ferite in modo grave due persone

UDINE - Scontro violentissimo tra due auto in via Pozzuolo. E’ successo attorno alle 6.30 di martedì 5 marzo, quando una Peugeot 307 ha imboccato contromano la via andando a finire contro una Ford Escort che sopraggiungeva. Come detto l’impatto, avvenuto all’altezza della sede dell’Azienda sanitaria, è stato violentissimo.

Feriti in modo grave le due persone, entrambe straniere, che viaggiavano sulla Peugeot, che sono state portate in ospedale a bordo di due ambulanze del 118. Meno grave l’autista della Ford che si è visto piombare addosso l’altra auto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri.

Auto contromano in via Pozzuolo: ferite due persone (© Bellomo)