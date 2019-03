Aria di Festa 2019: la 35esima edizione sarà dal 21 al 24 giugno

SAN DANIELE DEL FRIULI - Venerdì 21 giugno il Consorzio del Prosciutto di San Daniele darà inizio alla 35esima edizione di 'Aria di Festa', la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele Dop, che, per i tre giorni successivi, animerà l’omonima cittadina nel cuore del Friuli Venezia Giulia con degustazioni, lezioni di cucina, showcooking, eventi culturali e attività dedicate al territorio. In occasione della tradizionale cerimonia di inaugurazione in piazza, una madrina d’eccezione aprirà la manifestazione con il celebre taglio della prima fetta di prosciutto.

Tanti gli appuntamenti previsti dal 21 al 24 giugno nel piccolo comune in provincia di Udine, come degustazioni guidate alla scoperta di tutti i segreti per assaporare, riconoscere, affettare e conservare al meglio il San Daniele, e imperdibili showcooking con rinomati chef, che mostreranno ai partecipanti come utilizzare il delicato prosciutto Dop in raffinate ricette e deliziose combinazioni. Nel corso delle giornate di festa, le strade di San Daniele del Friuli, inoltre, si popoleranno di vari stand enogastronomici, per gustare assaggi di Prosciutto di San Daniele in abbinamento ad altri gustosi prodotti tipici e a vini e birre di qualità.

Anche quest’anno ad anticipare la manifestazione friulana, torna il tour di Aria di San Daniele, il format itinerante di Aria di Festa giunto alla terza edizione, che, da aprile a dicembre, porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele Dop in giro per la penisola, facendo tappa in locali e ristoranti esclusivi e selezionati.

A dare il via al tour, la città di Milano, capitale della movida italiana, che dal 4 aprile ospiterà 6 serate-evento alla scoperta della Dop friulana simbolo del Made in Italy nel mondo. Nelle settimane successive, Aria di San Daniele proseguirà in alcune delle principali città e località turistiche italiane: lago di Garda, Torino, Firenze, Verona, Pescara, Roma, Bari e Catania.

Per tutti gli aggiornamenti su Aria di Festa e Aria di San Daniele e per il calendario aggiornato del tour consultare il sito www.ariadisandaniele.it.