Provano a rubare 2 giacconi dal Città Fiera: denunciati 3 giovani

MARTIGNACCO – Tentano di portare fuori da un negozio un giaccone senza pagarlo, ma vengono scoperti e denunciati. A finire nei guai sono due stranieri di 18 e 19 anni residenti nel Medio Friuli.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in uno dei punti vendita del centro commerciale ‘Città Fiera’. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco, che hanno appurato come i due giovani avessero asportato il dispositivo anti-taccheggio per riuscire a rubare il giubbotto.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso come all’esterno del centro commerciale ci fosse un altro giovane con un analogo giubbotto, rubato poco prima. Il valore dei due capi, nel complesso, è di circa 160 euro. Tutti e tre i ragazzi sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.