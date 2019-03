La foto di un appassionato friulano scelta dalla Nasa

TALMASSONS – L’immagine della cometa Iwamoto (C/2018 Y1) scattata dal friulano Rolando Ligustri, socio del Circolo astrofili di Talmassons ma residente a Latisana, è stata pubblicata dalla NASA lo scorso primo marzo. Una grande soddisfazione per un appassionato di corpi celesti, visto che lo scatto è apparso sul sito dedicato ‘Astronomy Picture Of a Day’. Per l’astrofilo friulano si tratta dell’ottava immagine scelta per Apod nell’ultimo anno.

Nella foto si vede chiaramente la cometa che transita tra gli ammassi stellari della Costellazione dell'Auriga, lasciandosi alle spalle una scia verdastra che contrasta con nebulosità rosse e l'ammasso aperto M36. Un corpo celeste che impiega più di 1.300 anni per orbitare attorno al Sole, e tornerà dalle nostre parti tra oltre un millennio, nel 3390.

«È una grande soddisfazione per l'astronomia amatoriale italiana», ha detto all'Ansa Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). «È una vetrina importante, le immagini sono viste da milioni di persone nel mondo. Anche grazie alla loro diffusione - ha rilevato - riusciamo ad avvicinare un pubblico sempre più ampio all'osservazione del cielo notturno».