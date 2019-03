Una proposta di matrimonio da sogno dal palco del Teatrone

UDINE - Il suo sogno era quello di organizzare una proposta di matrimonio davvero 'spettacolare', con cui conquistare definitivamente il cuore della sua innamorata.

Proposta di matrimonio dal palco

​​​Daniel, giovanissimo musicista di Udine, ha chiesto la mano di Rahela nel luogo più scenografico che potesse immaginare, il palcoscenico del teatro nuovo Giovanni da Udine. Una sorpresa inaspettata ma a quanto pare riuscitissima: Rahela, scortata dalla sorella, è arrivata ignara di tutto a teatro nel pomeriggio di lunedì 4 marzo; una volta in sala è stata accolta sul palcoscenico, dove, fra rossi petali di rose, Daniel ha intonato per lei al pianoforte una canzone romanticissima composta appositamente per l'occasione.

Nozze nel 2020

La proposta di matrimonio è arrivata proprio come vuole la tradizione: in ginocchio, Daniel ha offerto l’anello di fidanzamento all’amata Rahela, al massimo della commozione. I due giovani hanno già fissato la data delle nozze, che arriveranno nel 2020.