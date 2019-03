Auto contromano in tangenziale all'altezza di Basaldella

CAMPOFORMIDO - Un'auto contromano è stata immortalata martedì 5 marzo sulla tangenziale di Udine. A riprenderla è stato un automobilista con dashcam, che ha immediatamente allertato la Polizia stradale.

Come si vede nelle immagini, l'auto, una Fiat Punto vecchio modello, procedeva come se nulla fosse su quella che normalmente è utilizzata come corsia di sorpasso, con alcune vetture costrette a schivarla per evitare l'incidente.

L'episodio, piuttosto grave, si è verificato attorno alle 11 di martedì 5 marzo all'altezza di Basaldella. Ancora non è chiaro come l'auto sia riuscita a entrare contromano in tangenziale, nel tratto tra il sottopassaggio e via Popone.