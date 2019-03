Il guardrail le trapassa la macchina e lei resta miracolosamente incolume

MOIMACCO - Un'auto esce di strada, il guardrail trapassa letteralmente il mezzo e l'occupante, una ragazza del 1998, resta miracolosamente incolume. E' accaduto mercoledì 6 marzo poco dopo le 18 sulla strada regionale 54 in direzione Cividale.

La ragazza, residente a Nimis. era alla guida di una Toyota Yaris. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il guardrail che delimita la carreggiata, con il manufatto in lamiera che si è infilato nell'abitacolo, trapassandolo. Un'accaduto che gli stessi Vigili del Fuoco accorsi sul posto per prestare i primi soccorsi, hanno definito «incredibile».

La giovane, per fortuna, è rimasta praticamente illesa. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure alla giovane donna, e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.