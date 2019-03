Malessere diffuso tra gli studenti: la colpa è stata di un virus

CIVIDALE DEL FRIULI - Sulla base delle prime evidenze emerse dall'indagine epidemiologica e dai risultati delle analisi effettuate sui campioni biologici dei ragazzini che nei giorni scorsi hanno accurato un malessere, la struttura sanitaria rende noto di come si sia trattato di un episodio legato alla rapida diffusione di un virus nel corso di una rappresentazione tenutasi giovedì 28 febbraio al teatro Ristori di Cividale.

Ecco spiegata la causa del malessere diffuso

«La presenza fra il pubblico e fra gli artisti sul palco di qualche ragazzo che presentava i primi sintomi dell'infezione - si legge in una nota diffusa dall'Azienda ospedaliera di Udine - è stata sufficiente a permettere la diffusione interumana di un agente virale particolarmente virulento: poche particelle di norovirus possono infatti causare una sintomatologia che si instaura dopo un periodo di incubazione di 12-48 ore e può esordire in maniera violenta con nausea, crampi e vomito, tanto da simulare un’intossicazione alimentare. In questo episodio va pertanto esclusa la responsabilità di alimenti consumati in comunità da parte delle persone coinvolte. La trasmissione intrafamiliare è molto comune e anche in questo episodio epidemico sono stati numerosi i casi secondari».

Gli ambienti vanno disinfettati

Una volta effettuata una scrupolosa pulizia e disinfezione degli ambienti, e in particolare di banchi, scrivanie, maniglie delle porte, corrimani e naturalmente bagni, la struttura sanitaria non ritiene necessario mettere in atto provvedimenti restrittivi riguardanti l'utilizzo dei locali delle collettività interessate (teatro e scuole).