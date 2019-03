Gloria Clama sempre più protagonista nella cucina di Masterchef Italia

PAULARO – Gloria Clama è sempre più protagonista nella cucina di Masterchef Italia 8. Nella puntata andata in onda giovedì 7 marzo, la carnica ha dimostrato non solo capacità e spirito di iniziativa, ma anche carattere, riuscendo a reagire alla grande alle difficoltà in cui hanno tentato di metterla i suoi colleghi.

Non è caduta nel tranello dei suoi avversari

Parte subito alla grande Gloria nella Mistery Box, riuscendo a entrare nella terna dei migliori con i suoi gnocchi di patate viola ripieni. A vincere la prova è però Federico, che nell’Invention Test prova a metterla sulla cattiva strada, dandole consigli sbagliati per cucinare un branzino al cartoccio (il suo vantaggio era quello di conoscere i segreti della preparazione del piatto). Ma Gloria non ci casca e in coppia insieme a Gilberto, non solo prepara un piatto apprezzato dai giudici, ma vince la prova.

Finalmente una vittoria da capo brigata

Da capitano della sua squadra in esterna, continua a stupire e porta a casa un’altra vittoria (ottenuta all’interno di una cucina professionale), godendosi il pressure Test dalla balconata. I suoi avversari la temono, ma puntata dopo puntata Gloria sta acquistando consapevolezza e forza. Per la cronaca, ad andare a casa, questa volta, sono stati Virginia e Verando. Salvato, ancora una volta, Alessandro, tra le proteste dei fan social di Masterchef.