Udine, Bosch alla ricerca di 20 operatori delle tecnologie 4.0

UDINE - Sabato 16 marzo si svolgerà a Udine il 'Recruiting Day' per il Gruppo Bosch organizzato dalla Regione Fvg in collaborazione con Manpower. La figura ricercata è quella di 'Operatore delle tecnologie 4.0', grazie al progetto 'Neet On' rivolto a giovani under 30, disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia, che prevede una formazione gratuita finalizzata all'inserimento lavorativo.

Iniziativa rivolta ai cosiddetti Neet

Prende il via da Udine, quindi, 'Neet On', il progetto pensato per ridare entusiasmo e motivazione ai giovani che non si formano e non lavorano. In Italia, i Neet (Not Engaged in Education, Employment or Training), come riferisce l'Istat, sono oltre 2 milioni, ovvero il 24,1% dei giovani tra i 15 e i 29 anni, di cui l’11,9% studenti e il 31,5% con un’età superiore ai 25 anni. Per questo, Bosch, da sempre vicina ai temi della formazione e dell’orientamento al futuro professionale dei giovani, ha scelto di offrire un percorso di formazione a oltre 20 ragazzi che intendono diventare operatori specializzati, addetti alle vendite, avvicinandosi anche alle nuove tecnologie 4.0.

Oggi, sempre più aziende richiedono non solo competenze tecniche specifiche, ma anche e soprattutto soft skills.

L’obiettivo del progetto di Bosch Italia è proprio quello di favorire l’inserimento dei neet nel mondo del lavoro, attraverso percorso formativo, personale e professionale che permetta ai ragazzi di acquisire gli strumenti adatti per la ricerca attiva del lavoro.

Saranno offerte 300 ore di formazione

Il percorso, che sarà una vera e propria esperienza per la vita, avrà la durata di 3 mesi durante i quali verranno offerte 300 ore di formazione in aula, a distanza, on the job, attraverso visite aziendali e il supporto dei tutor.

'Neet On' inizierà il 16 marzo a Udine con un'iniziativa a cui ha aderito anche la Regione Fvg tramite le strutture della Direzione che si occupa di lavoro e formazione.

Il progetto si terrà a palazzo Belgrado, ospitando il recruiting day durante il quale i ragazzi avranno l’occasione di dimostrare la propria volontà di intraprendere un percorso formativo utile per il proprio futuro professionale. Nel corso della giornata i partecipanti potranno conoscere da vicino il gruppo Bosch e le opportunità offerte dall’azienda sul territorio, nonché sostenere i colloqui con i referenti aziendali, di Manpower e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per agevolare la partecipazione il 'Recruiting Day' è articolato su due turni: alle 9 o alle 11. L'accesso è libero ma è obbligatoria l'iscrizione ad una delle due fasce attraverso il seguente link: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=13761.