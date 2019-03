Palmanova Outlet Village, mercoledì 13 marzo arriva 'Connecting the World'

AIELLO DEL FRIULI – Un evento turistico unico, di livello internazionale, ospitato, per la prima volta, al Palmanova Outlet Village. Aviareps, leader mondiale nel settore del turismo, dell'aviazione e della rappresentanza turistica, dà il via all’edizione 2019 di 'Connecting the World', il roadshow che, attraverso tre appuntamenti, previsti nelle città di Palmanova, Mantova, in partnership con Land of Fashion, e Lecco, permetterà agli agenti di viaggio di conoscere da vicino i brand rappresentati in Italia e le relative novità in ambito turistico, oltre ad una selezione di altri espositori indipendenti.

Gli Appuntamenti

Tre gli appuntamenti, di cui, come detto, uno proprio nella nostra regione, al Palmanova Outlet Village, mercoledì 13 marzo, alle 12.30. Le altre due date sono in programma mercoledì 20 marzo, alle 12.30, al Mantova Outlet Village, e mercoledì 27 marzo, sempre alle 12.30, a Lecco, Location Tbd. Il Tour Operator partner del roadshow sarà Alidays Tour Operator nelle tappe di Palmanova e Mantova. Nel corso delle tre tappe previste dal roadshow, gli agenti di viaggio italiani potranno venire in contatto con compagnie aeree, enti del turismo e servizi turistici tra cui Tahiti Tourisme, British Virgin Islands, Visit California, Las Vegas Convention and Visitors Authority, Mauritius Tourism Promotion Authority, L’ente del turismo di Andorra, South African Airways, Air New Zealand, Air Austral e Lounge Pass.

Il commento

«Siamo davvero molto soddisfatti – commenta la marketing manager del Palmanova Outlet Village, Giada Marangone - di ospitare al Village eventi come questo, che hanno un’innegabile valenza turistica internazionale. Ci stiamo muovendo al fine di potenziare i flussi turistici verso la nostra destinazione di shopping e sul territorio di tutto il Friuli Venenzia Giulia. L’obiettivo è trasformare gli outlet da semplici luoghi per lo shopping a vere e proprie destinazioni dove scoprire l’immenso patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico nazionale. Promuovere la nostra regione, in questo caso il Friuli Venezia Giulia, e contribuire all’incremento dei flussi turistici da e verso queste destinazioni è per noi di importanza fondamentale».