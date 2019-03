MARTIGNACCO - Moda e bellezza, senza dimenticare la prevenzione: per la festa della donna, l'Andos (Associazione Donne Operate al Seno) di Udine, organizza un'intera giornata di appuntamenti, uniti dal filo rosso della sensibilizzazione contro il tumore al seno e ospitati al Città Fiera di Martignacco, sabato 9 marzo.

La sfilata

Evento clou, la 'Sfilata di Primavera', che inizierà alle 17.30 al primo piano del centro commerciale (area rosa). Accolto dagli studenti dello Ial Fvg, il pubblico potrà ammirare le nuove collezioni primavera/estate di diversi marchi per scoprire le tendenze e i colori della nuova stagione: dai capi sportivi, a quelli più eleganti,dalle scarpe ai gioielli (in passerella, Desigual, Cotonella, MiraMode, Stroili Gioielli, NeroGiardini, Mega Inter Sport, b/store e Chicco mentre l'allestimento è curato da Città Flora). A presentare l'evento, la giornalista Elisa Michellut. La giornata sarà allietata dal gruppo Amazin Gospel. Nell'occasione, verrà anche presentato il nuovo fiocco rosa, tradizionale simbolo della lotta contro il tumore al seno, modificato con l'aggiunta del colore azzurro, a sottolineare che il carcinoma mammario non è una patologia esclusivamente femminile, ma colpisce sempre di più anche gli uomini.

La consegna della borsa di studio

Prima della sfilata, invece, l'Andos di Udine consegnerà una borsa di studio ad Arianna Ambrogio, studentessa della classe 3a Ass dell'Ipsia Giacomo Ceconi di Udine, risultata vincitrice per la sua tesina sul tema del bullismo, nell'ambito di un progetto che ha visto collaborare la stessa associazione con la questura di Udine. Per diffondere l'importanza della prevenzione delle neoplasie mammarie.

Le visite

Sempre il 9 marzo, l'Andos Udine 'trasferirà' per una mattinata al Città Fiera (1° piano) anche l'ambulatorio senologico dedicato alle donne escluse, per limiti di età, dallo screening mammografico regionale: dalle 9 alle 16, infatti, chi lo desidera potrà fare una visita gratuita con i chirurghi specializzati dell'Unità Senologica dell'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Udine (i dottori Carla Cedolini, Luca Seriau, Roberta Di Vora) che forniranno informazioni sulla patologia senologica e valuteranno il rischio di sviluppare un tumore mammario. La visita si terrà solo su prenotazione (presso la sede Andos in via Diaz a Udine o tramite il sito www.cittafiera.it). La giornata del 9 marzo è organizzata dall'Andos Udine in collaborazione con il Città Fiera.