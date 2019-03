Un'Udinese piccola piccola perde con la Juve B

TORINO - A parte la rete della bandiera di Lasagna, una piccola Udinese perde contro la Juventus, a Torino, per 4 a 1. Una batosta per gli uomini di Nicola, che non sono riusciti a incidere nell'arco dei 90 minuti, non arrivando mai dalle parte del portiere avversario. E la prossima settimana l'Udinese sarà impegnato in un'altra trasferta proibitiva, contro la seconda della classe, il Napoli.

La prima rete della Juve arriva all'11' con Kean, che con Ronaldo in panchina trova spazio e non delude le aspettative di Allegri. Al 39' ecco anche il raddoppio, firmato sempre da Kean. In pratica la partita si chiude qui. I 50 punti di differenza in classifica si vedono tutti, anche se i padroni di casa scendono in campo con le riserve.

Al 67' terzo gol della Juventus, con Emre Chan bravo a siglare un rigore assegnato per un atterramento di Kean in area. Al 71' chiude i conti Matudi. All'84' arriva il gol della bandiera di Lasagna, che speriamo possa servire per rivitalizzare l'attaccante dei bianconeri friulani.