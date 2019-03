Controlli antidroga al terminal studenti: trovati 4 grammi di hashish

UDINE - Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato tra gli studenti, con l’obiettivo di scoraggiare l’utilizzo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Venerdì mattina, tra le 7 e le 8, sono stati controllati 8 dei pullman in arrivo al terminal studenti di via Monsignor Nogara. Come già avvenuto in passato, a operare sono stati gli agenti della Questura affiancati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine ‘Veneto’ di stanza a Padova e da un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Le forze dell’ordine hanno atteso l’arrivo di un bus e fatto scendere uno a uno i ragazzi controllandoli con il cane. Poi sono saliti sul pullman ormai vuoto setacciando i sedili. E sotto uno di questi è stato rinvenuto un pacchetto di caramelle che conteneva tre involucri con quasi 4 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.