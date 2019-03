A volte ritornano...concerto di J-Ax con gli Articolo 31

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - La città di Bibione annuncia il primo grande evento della stagione estiva 2019. Il centro balneare ospiterà uno dei concerti più attesi dell’estate, quello che vedrà protagonista il grande J-Ax,assieme a Dj Jad, per il grande ritorno del duo che ha fatto la storia del rap italiano degli anni ’90: gli Articolo 31. Il tour 'J-Ax + Articolo 31' toccherà quindi Bibione il prossimo sabato 20 luglio (inizio alle 21.30), con l’atteso live che avrà luogo nella spiaggia antistante piazzale Zenith. I biglietti per questo primo grande evento della stagione, organizzato da Zenit srl e Fvg Live Srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, saranno in vendita a partire dalle 11 di lunedì 11 marzo online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito a partire dalle 11 di giovedì 14 marzo. Tutte le info su www.azalea.it e www.fvgmusiclive.it .

La soddisfazione degli organizzatori

«Siamo felici di poter annunciare questo primo grande evento musicale estivo - ha commentato il vicesindaco di San Michele al Tagliamento, Gianni Carrer, a nome dell’amministrazione -. Per la stagione alle porte l’obiettivo è quello di affiancare ai grandi eventi sportivi anche grandi concerti di richiamo nazionale, così da implementare la nostra offerta turistica con ovvia ricaduta positiva per il tessuto economico della nostra località».

Non accenna a fermarsi J-Ax che, nell’ambito del progetto musicale 'J-Ax + Articolo 31' in collaborazione con Dj Jad, annuncia oggi nuove date estive. Reduce dai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato e a Dj Jad che, in tutte le date, per una parte del live, ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31, J-Ax è pronto a continuare la festa iniziata al Fabrique, per portarla nei più importanti palchi estivi d’Italia. Le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, in una dimensione live completamente unica, tornando ad emozionare il pubblico con vecchi e nuovi successi.

Un pezzo di storia della musica italiana

Gli Articolo 31 sono parte integrante della storia della musica italiana, insieme hanno realizzato brani per un’intera generazione, ascoltati e ricordati ancora oggi. 'J-Ax + Articolo 31' è uno show che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente. Nel 1990 J-Ax fonda, insieme a Dj Jad, gli Articolo 31. Nel 2006 il fortunato sodalizio si scioglie e J-Ax intraprende la carriera solista. Nel 2006 esce l’album 'Di Sana Pianta' seguito nel 2009 dal secondo disco intitolato 'Rap’n’Roll'. Dopo 'Deca Dance' del 2009, l’anno successivo J-Ax crea il duo Due di Piccheinsieme a Neffa e i due artisti pubblicano il disco 'C’eravamo Tanto Odiati'. Il rapper milanese diventa anche un noto volto televisivo in programmi cono The Voice of Italy e Amici, dove ricopre il ruolo di coach. Nel 2015 arriva 'Il Bello d’Esser Brutti' e nell’estate 2016 esce 'Vorrei ma non posto', il singolo da record con 7 certificazioni platino e oltre 170,7 milioni di views, che porterà l’artista a scrivere a 4 mani insieme a Fedez 'Comunisti col Rolex', il disco più venduto del 2017 in Italia e certificato triplo disco di platino. L’11 maggio 2018 è uscita '25 Ax – Il Bello di essere J-Ax', la raccolta con cui il rapper celebra i suoi 25 anni di discografia, che contiene i suoi successi più significativi, a partire dalle origini e includendo un lasso di tempo che va idealmente dal 1993 - anno in cui usciva il primo album degli Articolo 31 intitolato 'Strade di Città' - fino a oggi.