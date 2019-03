Auto esce da via Lupieri e travolge uno scooter: c'è un ferito

UDINE – Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 9 marzo in viale Palmanova. A scontrarsi, attorno alle 10, sono stati un’auto e uno scooter. Ferita la persona in sella al mezzo a due ruote, un 42enne di Udine, soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, e trasportata per accertamenti in ospedale.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, lo scontro è avvenuto all’altezza di via Lupieri. A quanto pare l’auto con a bordo due anziani coniugi, sarebbe finita contro lo scooter immettendosi su viale Palmanova.

Notevoli i disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate lungo tutto il viale.