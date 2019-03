Che tempo farà lunedì 11 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 11 marzo, prevede, di prima mattina possibili foschie e qualche banco di nebbia in pianura. In giornata nuvolosità variabile, più consistente su pianura e costa dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale seguito da venti sostenuti e più freddi da nord o nord-est.

Sui monti in prevalenza poco nuvoloso e più freddo dal pomeriggio con venti sostenuti da nord o nord-ovest in quota. Sarà possibile qualche raffica più forte in quota e sulla costa.