CERVIGNANO - Una violenta esplosione si è verificata lunedì mattina in una palazzina di via Chiozza 13, a Cervignano. E' accaduto verso le 7 al terzo piano, con diverse persone rimaste ferite mentre si trovavano nei loro appartamenti. Non è ancora chiaro che a causare il botto sia stata una bombola di gas o una fuga di gas.

Sventrati due appartamenti

Sono stati interessati due appartamenti posti sullo stesso piano di un fabbricato che è formato, nel complesso, da 5 piani fuori terra e da 16 appartamenti.

Una famiglia in ospedale

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Cervignano e Udine, le ambulanze del 118, l'elicottero e i carabinieri. Ferite in maniera seria almeno 3 persone: una famiglia composta da madre, padre e figlio. La prima è stata trasportata a Udine, gli altri due a Cattinara Ingentissimi i danni ai due appartamenti, andati praticamente distrutti.

Violenta esplosione in una palazzina: famiglia in ospedale (© Vf)