TALMASSONS – Incidente sulla pista di motocross a Talmassons. E’ accaduto domenica 10 marzo, quando un 21enne che stava effettuando alcuni giri di prova ha perso il controllo della moto finendo a terra. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Nella caduta il giovane centauro ha riportato contusioni varie e un trauma cranico. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto a bordo di un’ambulanza e dell’elicottero. Portato in ospedale per accertamenti, non sarebbe grave.