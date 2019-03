Diego Iacuzzi è tornato in Friuli: ora è ricoverato all'ospedale di Udine

UDINE - E' tornato in Friuli Diego Iacuzzi, il 53enne di Torreano che da qualche settimana si trovava ricoverato in gravi condizioni in una struttura sanitaria di Bangkok, in Thailandia, a causa di un'infezione.

Il suo volo attrezzato per il trasporto di feriti è atterrato all'aeroporto di Ronchi verso le 8 di lunedì 11 marzo (dopo 15 ore di volo e diversi scali tecnici) e, da qui, Iacuzzi ha raggiunto il Santa Maria della Misericordia in ambulanza.

Insieme a lui c'era il fratello Gianni, che in quest'ultima settimana ha lottato per per riportarlo a casa. Per riuscirci c'è stata una mobilitazione delle istituzioni e un intervento determinante della Farnesina.