UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 2 gennaio, prevede, al mattino cielo sereno dalla costa alle Prealpi con locali gelate anche in pianura, variabile sulle creste di confine dove nella notte potrebbe anche fare qualche breve nevicata in quota.

Venti moderati da nord. In giornata bel tempo. In serata probabile aumento della nuvolosità alta.