Il 16 marzo apre i battenti la 70 esima edizione della festa regionale del vino di Bertiolo

BERTIOLO - «La manifestazione di Bertiolo contribuisce ad innalzare la qualità delle produzioni vinicole regionali perché mette i produttori a confronto diretto con una serie di giurie selezionate chiamate a valutare un intero sistema vitivinicolo d'eccellenza». Così l'assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, ha presentato a Udine la 70 esima edizione della festa regionale del vino di Bertiolo che aprirà i battenti sabato 16 marzo alle 18 nell'enoteca di piazza Plebiscito, per proseguire fino al 31 marzo.

Il concorso

«Questa manifestazione regionale non è solo una celebrazione delle produzioni vinicole ma è molto di più, come dimostra il ricco calendario di eventi che la accompagna - ha affermato Zannier -; è una vera e propria esaltazione di stili di vita di qualità, che abbina la promozione turistica del territorio a quella dell'eccellenza delle nostre produzioni agroalimentari». Una sinergia promozionale coniata dalla stretta collaborazione tra Ersa e Promoturismo che successivamente approderà a Vinitaly, dove i migliori vini selezionati per ciascuna categoria nell'ambito del concorso 'Bertiul tal Friul' verranno sottoposti a un'ulteriore valutazione che decreterà il vincitore del concorso, giunto quest'anno alla sua 36 esima edizione. In enoteca, martedì 19 marzo alle 20.45 verrà premiata l'azienda vincitrice della mostra 2018. Mentre proseguiranno le degustazioni dei vini delle ottantatre aziende provenienti da tutta la regione che partecipano quest'anno alla selezione.

Il successo

Nel corso degli anni, il concorso ha raggiunto un prestigio importate per la produzione vitivinicola regionale, come dimostra la crescente partecipazione all'evento, che segna a ogni edizione un incremento del 15% di concorrenti. Questo perchè la manifestazione ha dimostrato una forte capacità di rinnovamento e di aggregazione tra diverse realtà del territorio. Alla sua nascita la fiera di Bertiolo era un'occasione per aprire i portoni e i cortili delle case e mettere in esposizione il vino giunto a maturazione, con l'intento di trovare acquirenti; oggi, quelle case e quei cortili si aprono anche all'arte, alla cultura, alla musica, all'associazionismo e alla solidarietà.

Le iniziative

Scorrendo le numerose attività in calendario, si scorgono gli assaggi di diversi tipi di panificazione con i fornai di Bertiolo e il Cefap di Codroipo (domenica 17 marzo), la degustazione guidata di olii extravergine (giovedì 21), la degustazione di prosciutti di Sauris (martedì 26) e una serata dedicata alla pitina con la Pro loco valtramontina (venerdì 29). Non mancheranno mercatini, mostre (pregevole la personale di Giulio Piccini nel palazzo delle associazioni), tornei e gare sportive, concerti, spettacoli teatrali e giochi per bambini. Tutto il programma è consultabile sul sito www.bertiolo.com. All'inaugurazione della manifestazione, che di fatto apre la stagione delle sagre e degli eventi Pro loco in Fvg, sarà presente il jazzista Glauco Venier, vincitore del premio Friulano Doc, assieme all'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini.