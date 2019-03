Al festival di Majano arriva per la prima volta Calcutta

MAJANO - L’estate dei concerti ha un nuovo grande protagonista. Calcutta, cantautore fra i più amati dal pubblico, simbolo assoluto dell’attuale scena indie nazionale, sarà sul palco dell’area concerti del festival di Majano per un grande live in programma il prossimo venerdì 26 luglio, alle 21.30. Dopo aver riempito stadi, arene e palazzetti, Calcutta arriva finalmente in concerto in Friuli Venezia Giulia per l’evento organizzato da Zenit srl, in collaborazione con regione Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFvg. I biglietti per questo nuovo grande evento della 59 esima edizione del Festival di Majano, saranno in vendita a partire dalle 11 di mercoledì 13 marzo online e in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

L'artista

Il suo disco 'Mainstream' uscito nel 2015 ha sparigliato generi, appartenenze e definizioni. Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di sé una curiosità sempre crescente. Merito delle melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un fenomeno irresistibile. La sua scrittura pop non ha pari in Italia e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network ne sono la riprova costante. Un successo testimoniato anche dal disco d’oro raggiunto da 'Oroscopo', uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come 'Cosa mi manchi a fare', 'Frosinone' e 'Gaetano' che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube e sui portali di streaming. A fine 2017 Calcutta si è riaffacciato sulle scene con 'Orgasmo' una nuova canzone che ha subito colto nel segno. Il brano ha totalizzato oltre 10 milioni di stream su YouTube, Spotify, Apple Music e Deezer, è salito fino alla quinta posizione della Spotify Chart e per la prima volta l'ha proiettato nella Top 50 dell'Airplay Chart di Earone. A inizio febbraio è stata la volta di 'Pesto' che ha ulteriormente rinvigorito entusiasmi e attese. Il 25 maggio 2018 arriva finalmente il nuovo disco. Si intitola 'Evergreen' ed è anticipato dal terzo singolo 'Paracetamolo'. Un Pop stralunato dal retrogusto psichedelico e dal doppio principio attivo, agisce rapidamente prima con un riff di chitarra che si incolla alle orecchie, poi con il ritornello 'sento il cuore a mille' lanciato verso l'infinito.

I concerti

Tra gli altri concerti della 59° edizione del festival di Majano troviamo i live di The Darkness (21 luglio), New York Ska-Jazz Ensemble (27 luglio) e Pink Sonic (10 agosto).