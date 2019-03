Presentata la nuova piattaforma web per gli incentivi alle imprese

PORDENONE – «Incentivi.gov.it è una conquista importante per la nostra regione e la sua vocazione imprenditoriale. Le Pmi non saranno più la cenerentola della politica perché questo governo promuove attivamente il fare impresa dei suoi cittadini, presentando loro un progetto di efficientamento del sistema incentivi, in contrasto al fenomeno dell’ inutilizzo di quasi la metà delle risorse disponibili». E’ quanto ha dichiarato il portavoce M5s alla Camera dei deputati Luca Sut a seguito della presentazione della piattaforma web promossa dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e finalizzata a facilitare la fruizione delle informazioni in materia di incentivi all’imprenditoria, ora racchiuse in un portale unico.

«Contrastiamo la dispersività con cui era costretto a fare i conti chiunque volesse conoscere la disponibilità degli incentivi statali per le imprese – prosegue Sut - rendendo più facile la vita dell’imprenditore o di chi si appresta a muovere i primi passi con una startup. Penso ai tanti friulani che hanno fatto propria la forte tradizione imprenditoriale del territorio, districandosi tra mille intoppi burocratici in assenza di una raccolta organica di dati informativi che facesse da supporto nella strada verso un’attività consapevole delle opportunità disponibili. Quello che offriamo – conclude il portavoce – è un vademecum completo e dettagliato che si inserisce in un piano più ampio di rilancio dell’imprenditoria italiana che torna a essere veramente al centro dell’agenda governativa».