Rifiuti ingombranti abbandonati in via Napoli: lo sdegno dei residenti

UDINE – Degrado totale in via Napoli, a Udine. Nella foto inviataci da una nostra lettrice si notano i rifiuti ingombranti abbandonati accanto ai bidoni: parti di mobili smontati, materassi, pezzi di legno. Decine di sacchi lasciati sulla strada, che non contribuiscono certamente a dare una bella immagine del quartiere.

Questo nonostante la Net offra un servizio di ritiro dei materiali ingombranti a domicilio. C’è una cifra da versare (15 euro), ma un piccolo sacrificio si può anche fare per non ritrovarsi con i marciapiedi o le strade pieni di rifiuti ingombranti.

«E' una vergogna» è stato il commento a cui si è limitata la persona che ci ha inviato la foto, portavoce dello sdegno di una parte dei residenti per l'accaduto.