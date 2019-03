UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 14 marzo, prevede, al mattino cielo in genere sereno con locali gelate notturne anche in pianura.

In giornata aumento della nuvolosità a partire dalla Carnia e dalla sera in montagna sarà probabile qualche debole precipitazione con neve oltre gli 800-1.000 metri circa. Sulla bassa pianura di notte e al mattino possibile qualche nebbia.