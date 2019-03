Al via domenica 17 marzo la 42esima edizione della mostra ornitologica

BASILIANO - Torna puntualissimo, il tradizionale appuntamento con la mostra mercato ornitologica di Blessano. Un evento che da 42 anni coinvolge non solo la comunità della frazione basilianese ma anche appassionati da tutto il Friuli.

L'evento

L’appuntamento è fissato per domenica 17 marzo, dalle 6 alle 15, con molte attrazioni per tutti, grandi e piccini. Lo spazio espositivo è difatti stato ampliato, con nuovi chioschi e nuove interessanti attrazioni che si estenderanno fino alla piazzetta della 'ex pesa' in via Cavour, dove troverà spazio la sezione 'Arti & Mestieri'. Dove si potranno osservare al lavoro diversi artigiani intenti a creare oggetti di vario tipo, oltre a un chiosco con specialità a base di pezzata rossa. Anche quest'anno la fiera ornitologica prosegue con la collaborazione della Coldiretti: nella piazza dell'Immacolata ci sarà infatti il mercato 'Campagna Amica', dove poter acquistare i prodotti di stagione a km zero.

Le bancarelle

Proseguendo lungo via Diaz ci saranno le amate bancarelle tra le quali si potrà fare una sosta al chiosco delle specialità di Sauris - tra cui la birra Zahre e salumi tipici -, proseguendo si raggiungera il cuore della festa dove si potranno ammirare, come di consueto, moltissimi tipi di uccelli. Nell’area festeggiamenti, dove è stato appena inaugurato l’ex asilo a disposizione della comunità, ci saranno invece i chioschi della Pro Blessano con il prosciutto di San Daniele, assaggi di formaggi caprini di produzione locale, prosecco, vini dei Colli orientali del Friuli e, presso la frascje di Blessan, gli arrosticini di pecora e i vini della zona di Spessa.

La mostra canina

Oltre alla fiera ornitologica, arrivata alla sua 42esima edizione, si svolgerà anche la 22esima mostra canina, che aprirà a tutte le razze dalle 8.30 nell’area del campo sportivo. Dalle 11 alle 15 si svolgeranno, invece, dimostrazioni di Agilty Dog. Lungo la stradina che porta al campo sportivo, sarà inoltre disponibile una carrozza per far fare un giro ai più piccoli.

Appuntamenti musicali

Non è finita qui! Oltre ai fornitissimi chioschi, alla mostra mercato ornitologica, a quella cinofila e alle bancarelle lungo le vie del paese, non mancherà anche della buona musica! Per confermare la tradizione che vuole Blessano paese capace di regalare grandi emozioni musicali, dalle 12 sarà allestito anche un palco nell’area festeggiamenti per l'anteprima del festival Blessound. La Pipapop Records, etichetta discografica indipendente, presenta il suo 'Showcase with friends Beautiful Losers and Shyrec'. Per l'occasione sul palco saliranno sei artisti: Plainn (rock/folk), Charles Wallace (alt-country), Emma Grace (minimal/folk), Are You Real? (indie folk/dream pop), Dnezzar (folktronica/pop) e Bad Pritt (electro/post-rock).