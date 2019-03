Il 16 marzo al Royal arriva in consolle il dj Cristian Marchi

CORDENONS - La stagione 2019 al Royal di Cordenons prosegue con un altro nome illustre del 'Djing made in Italy'. Sabato 16 marzo sarà infatti Cristian Marchi a salire in consolle per una notte che si preannuncia interminabile.

L'artista

Una carriera fantastica che inizia una ventina di anni fa come dj e speaker per Radio Base, una stazione locale di Mantova, sua città natale. Cristian passa da essere elettricista di giorno e dj di notte ad essere un vero e proprio personaggio di successo, fama che culmina negli anni 2000. Marchi infatti è l'autore di famose 'hits' come 'Love, Sex, American Express' del 2008. Sono comunque diverse le canzoni del dj che meritano di essere ricordate: nel febbraio 2013 'House Victim' raggiunge il primo posto su iTunes mentre il suo album 'We Are Perfect' ha scalato la classifica di iTunes 'Dance Albums Italia' posizionandosi al primo posto. I suoi brani e i suoi remix sono passati dai migliori dj al mondo, tra cui David Guetta, Bob Sinclar e Dada Life, e sono stati pubblicati dalle più prestigiose etichette tra cui Time Records e Ultra Records.

Per informazioni o prenotazioni

Il costo dei biglietti è di 15€ con consumazione, vi è anche la possibilità di acquistare i ticket online su: ticketsms.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 800584944 (numero verde) o mandare un messaggio al numero +39 3480165383 (Whatsapp)