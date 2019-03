Tentato furto in una carrozzeria: ladri messi in fuga dalla vigilanza

PALMANOVA – Hanno tentato di manomettere il sistema di allarme per mettere le mani su una Subaru Impreza. Ma l’avviso della loro presenza nella carrozzeria Sandrin & Don di Palmanova è arrivata comunque agli addetti alla vigilanza e alle forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute mettendo in fuga i ladri.

Il fatto, come riporta il Messaggero Veneto, è avvenuto mercoledì 13 marzo attorno alle 22, in via I Maggio. Prima dell’arrivo di vigilantes e carabinieri, prima di dileguarsi, la banda era riuscita a forzare una delle porte di ingresso manomettendo l’impianto elettrico e quello antifurto.

E’ probabile che la Subaru fosse stata scelta come auto da rubare per utilizzarla in altri colpi da mettere a segno sul territorio, trasformandola, come già accaduto, come ariete per spaccate a sale slot o a sportelli bancomat.