UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 15 marzo, prevede, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature.

Sui monti da poco nuvoloso a variabile e sulle Alpi non è esclusa qualche debole precipitazione e in quota al mattino soffierà vento sostenuto da nord-ovest.