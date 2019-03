Gira per il centro con cacciaviti e arnesi da scasso sotto i vestiti: denunciata

UDINE - I poliziotti di quartiere della Questura di Udine hanno fermato una 32enne croata, pluripregiudicata, che si aggirava per il centro insieme a un nipote 12enne. Dagli accertamenti effettuati, è emerso come la donna fosse stata protagonista di un furto in un’abitazione di Udine nei primi giorni di marzo.

Denunciata per questo episodio, dopo essere stata fermata in centro, sotto i vestiti sono stati rinvenuti cacciaviti insieme ad altri ‘attrezzi del mestiere’, oltre a una borsa di valore e una catenina d’oro bianco (provenienti, si è poi scoperto, da una casa derubata a Trieste).

Nuovamente denunciata per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e ricettazione, alla donna è stato consegnato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune udinese per 3 anni.