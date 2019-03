Gloria resiste e continua a sognare a Masterchef Italia

PAULARO – Nemmeno la torta nuziale mette ko Gloria Clama, che passa indenne anche la puntata di Masterchef Italia andata in onda giovedì 14 marzo.

Tutto inizia con il primo piatto preparato dai concorrenti per l’ammissione a Mastechef. Gloria ripropone i suoi gnocchi alla carnica, ma il risultato non è eccezionale. E infatti i giudici non la inseriscono tra i migliori della prova. Per l’Invention Test ecco la sorpresa Iginio Massari, con il grande pasticcere che chiede agli aspiranti chef di preparare una torna nuziale. Gloria se la cava, anche se nemmeno questa volta viene scelta come migliore. Anzi, ha deve superare un momento di difficoltà, con qualche lacrima che scende dai suoi occhi, dimostrando però di avere carattere.

Prova in esterna con vista su piazza San Pietro, con le brigare chiamate e cucinare per sacerdoti e seminaristi. Gloria finisce nella squadra rossa con Valeria, e alla fine vince. Dalla balconata si gode la sfida a colpi di pasta e alla fine, a togliersi il grembiule, seguendo Salvatore, è Federico. Ora sono rimasti in sette.