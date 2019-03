Al via il 20 giugno l'edizione 2019 di 'Folkest' con moltissime novità

UDINE - Provengono da ogni parte del globo gli artisti che, come ogni estate ininterrottamente dal 1979, animeranno i numerosi palchi di 'Folkest', sempre firmato dalla direzione artistica di Andrea Del Favero, quest’anno in programma dal 20 giugno al 22 luglio prossimi, con una serie di concerti, incontri, presentazioni editoriali che toccheranno oltre una ventina di comuni, tra gli altri Udine, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Duino, ma anche Capodistria nella vicina Slovenia.

La conferenza

Sono stati presentati alla stampa nella sede della fondazione Friuli gli highlights' di questa edizione, presenti con il direttore artistico Del Favero il presidente della fondazione Giuseppe Morandini e il vice sindaco e assessore alla cultura di Spilimbergo Ester Filipuzzi. Ad aprire la stagione 2019 di 'Folkest' un’attesa anteprima programmata già per questo sabato 16 marzo alle 21 quando sul palco del teatro Miotto di Spilimbergo salirà la mitica band di rock progressivo degli anni sessanta 'Le Orme' in un appuntamento organizzato con il comune di Spilimbergo e Folkgionale.

L'album

Si tratta di una vera e propria 'chicca' che porterà nella città friulana l’anteprima assoluta in esclusiva per il Nordest del nuovo tour della band con la presentazione del nuovo album 'Sulle ali di un sogno'. Un entusiasmante viaggio musicale attraverso alcune delle più belle canzoni della storica band, rivisitate e arricchite da importanti collaborazioni, tra cui quella con Francesca Michielin (voce in 'Gioco di bimba'), l’ex King Crimson David Cross (che suona il violino in ben sei brani) e il tenore finlandese Eero Lasorla. All’interno dell’album, sono presenti anche due tracce inedite: 'La danza di primavera' e 'Un altro cielo'.

Il 'premio Folkest-Alberto Cesa'

Importante tassello della programmazione estiva del festival è rappresentato dall’esibizione a Spilimbergo nel mese di luglio - 5, 7 e 8 luglio - dei migliori gruppi che partecipano annualmente al 'premio Folkest-Alberto Cesa': un contest che seleziona nuovi talenti in grado di esprimere con la loro proposta musicale il legame con una o più radici culturali di qualsiasi parte del mondo o con la canzone d'autore. Il 'premio Folkest', che propone il progetto culturale del festival friulano in varie regioni d'Italia, si è svolto quest’anno ad Arezzo, Loano (SV), Udine, San Pietro in Cariano (VR), Cervasca (CN), Coreno Ausonio (FR) e Succivo (CE). Novità di questa edizione del premio è che i primi tre gruppi selezionati a Spilimbergo si esibiranno nella seconda serata del 7 luglio anche in un brano in lingua friulana. Finalissima in programma l'8 luglio con la conduzione della storica voce di radio Rai Gianmaurizio Foderaro: come di consueto la serata sarà interamente ripresa da una troupe televisiva della sede Rai del Friuli Venezia Giulia che poi riproporrà l'intera serata al pubblico televisivo. I gruppi selezionati per la finale sono i romani 'Archive Valley', il gruppo folk-swing dei 'Monsieur de Rien', il cantautore 'Alessandro Lepore', il gruppo formato da musicisti originari di diversi paesi del mondo 'Ensemble du Sud', la band di 'sole donne Madamè', il trio che esplora il repertorio partenopeo al '500/'600 fino ai nostri giorni 'Suonno d'ajere' e il quartetto con la passione per le musiche tradizionali 'Briganì'.

Gli artisti internazionali

Accanto ai giovani talenti e numerosi artisti internazionali, anche quest’anno potremo salutare a Folkest alcuni dei più longevi e intramontabili artisti del panorama di casa nostra, o che comunque hanno fatto dell’Italia il loro palcoscenico privilegiato a cominciare dal duo 'Shapiro-Vandelli'. Shel Shapiro e Maurizio Vandelli si esibiranno al Castello di Udine martedì 9 luglio nel loro 'Peace and Love live tour' cantando ciascuno i brani dell’altro ed esibendosi in coppia su alcuni successi intramontabili. Sempre a luglio, questa volta in piazza Carpaccio a Capodistria sabato 20, sarà ancora la volta di un nome storico della nostra musica: la 'PFM' che salirà sul palco di Folkest 2019 per una tappa del 'TVB-The Very Best TOUR' che raccoglie i più grandi successi del loro vastissimo repertorio.

Dal Canada

A suggellare questa edizione sarà una presenza davvero d’eccezione: con un nuovo album di inediti pubblicato quest’anno, dal titolo 'Lost Souls', torna in Italia la cantautrice e polistrumentista canadese di fama mondiale, icona della musica celtica, Loreena McKennitt, con un tour estivo di sei date lungo tutta la nostra penisola. Oltre a Firenze, Milano, Roma, Macerata e Bari, lunedì 22 luglio sarà per Folkest al Castello di Udine (biglietti già disponibili a partire sul circuito Ticketone, così come sul sito di Folkest e all’Angolo della Musica di via Aquleia a Udine). A circa dieci anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Loreena McKennitt è tornata nel maggio di quest’anno con un nuovo lavoro ed è pronta a presentarlo in giro per l’Europa, con un totale di 25 concerti attraverso dieci paesi tra cui Spagna, Germania e, appunto, Italia.