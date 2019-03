Risale lungo via Aquileia e viene travolto da un'auto: ferito 35enne

UDINE – Un 35enne residente in città è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto nella mattinata di venerdì 15 marzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 in via Aquileia, all’intersezione con vicolo Stabernao.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale di Udine, intervenuta sul luogo per i rilievi, una Bmw condotta da un 69enne residente in città, che proveniva da viale Ungheria e percorreva il vicolo, svoltando verso via Aquileia verso la stazione, è finito contro due biciclette che procedevano verso il centro città, sulla corsia riservata ai bus.

A finire a terra, riportando diverse contusioni, è stato uno dei due ciclisti, il 35enne, che è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale per accertamenti.