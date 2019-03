MOIMACCO – Si è sentito male mentre si trovava a bordo del suo trattore. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio poco dopo le 16.30 in località Bottenicco. Purtroppo per un 88enne del posto, Luigi Lanzutti, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, a bordo di un'ambulanza, sono intervenuti i sanitari del 118, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita al pensionato. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno rilevato come la morte sia avvenuta per cause naturali.