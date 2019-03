Carburanti: confermati gli sconti e gli incentivi sulle ibride fino a giugno

UDINE - La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente e energia Fabio Scoccimarro, ha confermato anche per il secondo trimestre 2019 gli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione.

«Le agevolazione regionali continueranno a valere in totale 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi per il gasolio nei comuni di zona 1 (zone confinarie a contributo maggiorato), nonché 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio nei comuni di zona 2 (a contributo base)», ha riferito Scoccimarro.

Scoccimarro ha confermato inoltre lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le auto ibride «quale segnale per incentivare l'acquisto di auto ecologiche e sempre meno impattanti, in sintonia con la visione che abbiamo impresso alla politica ambientale regionale per giungere, anche con il contributo pubblico, ad un Fvg a emissioni zero».