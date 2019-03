Auto e bici si scontrano nel mezzo di una rotonda: 48enne finisce in ospedale

UDINE - Scontro tra un’auto e una bicicletta nel pomeriggio di sabato 16 marzo. Un 48enne di Udine è stato costretto a ricorrere alle cure del 118 ed è stato trasportato per accertamenti in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

L’incidente, come hanno riferito gli agenti della Polizia locale di Udine, giunti sul posto per i rilievi, è avvenuto verso le 13.30 in piazzale Marco Davanzo, all’intersezione con viale Tita Marzuttini. Una Toyota Yaris condotta da una 40enne di Mereto di Tomba si è scontrata con la bicicletta nella rotonda tra viale Monsignor Nogara e piazzale Davanzo.

Sul posto, oltre alla Polizia locale, è intervenuta anche un’ambulanza del 118.