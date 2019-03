L'Udinese incassa 4 gol dal Napoli, ma qualche segno di vita c'è

UDINE - Napoli batte Udinese 4-2 in uno dei posticipi della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Un altro poker dopo quello subito contro la Juventus, ma c'è da dire che l'atteggiamento della squadra di Nicola, in questa partita, è stato notevolmente diverso. I bianconeri per larghi tratti sono sembrati in grado di rimettere in piedi una partita iniziata subito con un doppio svantaggio.

I gol: nel primo tempo al 17' Younes, al 26' Callejon, al 30' Lasagna dimezza lo svantaggio e al 36' Fofana pareggia momentaneamente. Nella ripresa a segno Milik al 12' e Mertens cala il poker al 24'. Paura per il portiere Ospina, che si è accasciato a terra alcuni minuti dopo avere subito un colpo alla testa.

Ora ci sarà la sosta e dopo bisognerà continuare a lottare per conquistare una salvezza che non appare per nulla scontata.